Реставрация , раскрашивание, фотомонтаж, Photoshop
Реставрирую старые фотографии любого качества, восстанавливаю потерянные фрагменты, удаляю заломы, царапины, пятна.
Сделаю легкие и средней сложности операции в фотошоп:
Удаление / замена фона
Обрезка и кадрирование
Адаптация, подгонка размера изображений для загрузки на сайт
Легкая ретушь
Удаление прыщей, шрамов, пигментных пятен и родинок
Устранение эффекта "красных глаз"
Настройка резкости, яркости и контраста.
Вношу любое количество исправлений до полного согласования с заказчиком
Удалю водяные знаки и надписи с вашего изображения.
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