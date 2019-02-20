llmix

Евгений Плотников llmix

 
44 годаРоссия/Ставрополь
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Реставрация , раскрашивание, фотомонтаж, Photoshop

Реставрирую старые фотографии любого качества, восстанавливаю потерянные фрагменты, удаляю заломы, царапины, пятна.

Сделаю легкие и средней сложности операции в фотошоп:

Удаление / замена фона

Обрезка и кадрирование

Адаптация, подгонка размера изображений для загрузки на сайт

Легкая ретушь

Удаление прыщей, шрамов, пигментных пятен и родинок

Устранение эффекта "красных глаз"

Настройка резкости, яркости и контраста.

Вношу любое количество исправлений до полного согласования с заказчиком

Удалю водяные знаки и надписи с вашего изображения.

Photoshop