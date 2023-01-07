Тексты на заказ: уникальные статьи для сайта и блога. Редактирование, корректура, перевод.

Здравствуйте! Я рада, что Вас заинтересовало моё резюме. Я готова предложить Вам профессиональные услуги по работе с текстами: качественный копирайт и рерайт, вычитку и редактуру, корректировку. Одинаково легко работаю с украинским и русским языком, активно повышаю свой уровень английского. Могу осуществлять переводы между русским и украинским языками.

Имеется большой опыт работы с отсканированными материалами: корректура, вычитка, создание презентаций. Работала бета-ридером и производила редактирование художественных произведений: работа с орфографией, пунктуацией, стилистикой.

Работу с текстом - самую разноплановую - очень люблю и с радостью возьмусь за выполнение Вашего задания.