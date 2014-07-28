lmkern

Лев lmkern

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
stufently
Роман 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написать простую регулярку для sed
Отличный исполнитель поборол мне сложное регулярное выражение
Отличный заказчик, спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв