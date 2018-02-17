Full-stack веб-разработчик. Программист.

Большой (около пяти лет) опыт коммерческой веб-разработки на PHP (в частности Yii2-фреймворк). Bootstrap, Javascript, jQuery, Vue.js. Хорошее знание реляционных баз данных (PostgreSQL предпочтительно).

Готов выполнить работы по написанию сайтов средней сложности под ключ (вопрос поддержки рассматривается отдельно), выкладке на хостинг. Не занимаюсь продвижением.

Дизайн не делаю, поэтому, с вас либо макет, либо выбор готовой Bootstrap-темы.

Также рассматриваю быстрые заказы на написание скриптов (Lua, Python, Bash, PHP), или внесение мелких правок.