lnshvedova

СММ🔥ВЕДЕНИЕ🔥ПРОДВИЖЕНИЕ
Привет, меня зовут Лена ♀️
Я смм-маркетолог)
Что я могу сделать с Вашим профилем樂
✅АНАЛИЗ
- полный анализ Вашего профиля
- анализ профиля конкурентов
✅ УПАКОВКА
- нейминг
- имя провиля
- шапка провиля
- хайлайтсы
- визуал ленты
- контент план постов и историй
- написание постов и публикация историй
✅ ПРОДВИЖЕНИЕ
- бесплатное и платное продвижение
По итогу, Вы получаете визуально красивый и интересный профиль, а так же благодаря продвижению, у вас живая аудитория и много клиентов
Работаю по 50% предоплате. Примеры работ и стоимость услуг в обратной связи Все мечтают о комфортном и качественном сотрудничестве. Если Вы один из этих мечтателей, пишите
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