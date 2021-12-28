lnshvedova

СММ🔥ВЕДЕНИЕ🔥ПРОДВИЖЕНИЕ

Привет, меня зовут Лена ‍♀️

Я смм-маркетолог)

Что я могу сделать с Вашим профилем樂

✅АНАЛИЗ

- полный анализ Вашего профиля

- анализ профиля конкурентов

✅ УПАКОВКА

- нейминг

- имя провиля

- шапка провиля

- хайлайтсы

- визуал ленты

- контент план постов и историй

- написание постов и публикация историй

✅ ПРОДВИЖЕНИЕ

- бесплатное и платное продвижение

По итогу, Вы получаете визуально красивый и интересный профиль, а так же благодаря продвижению, у вас живая аудитория и много клиентов

Работаю по 50% предоплате. Примеры работ и стоимость услуг в обратной связи  Все мечтают о комфортном и качественном сотрудничестве. Если Вы один из этих мечтателей, пишите