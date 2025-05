loa_litosh

Тел.дом. +380462 777 001

тел.моб. +38093 799 58 10

e-mail: [email protected]

Профессиональный опыт:

с 11/2006 - ” инженер-программист ”

выполняемая работа:

- администрирование и конфигурирование программного продукта

1С: Предприятие 7.7;

- обязанности системного администратора;

- разработка ПО.

Навыки работы с компьютером:

Знание языков программирования: Delphi, C, C++, C#, сис. программирование в среде WIN32, my SQL, JAVA, HTML, PHP; настройка и оптимизация серверов, операционная система Windows, Linux; пакет MS Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook); файловые менеджеры (DOS Navigator, FAR, Norton Commander, Total Commander, Volkov Commander); почтовые программы (Outlook Express, Lotus Notes); интернет-браузеры (Internet Explorer, Opera); архиваторы (ARJ, RAR, WinRAR, ZIP); антивирусные программы.