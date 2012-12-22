Александра Лобанова-Бондарева loban4ikloban4ik
38 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Выполню Ваши задачи по таким ценам: Копирайт – 2$ за 1000 знаков без пробе
Здравствуйте!
Выполню Ваши задачи по таким ценам:
Копирайт – 2$ за 1000 знаков без пробелов
Рерайт - 1$ за 1000 знаков без пробелов
Подбор тематических картинок для текстов - 0.2 $ за статью
Общий опыт работы по написанию контента более года. Ранее работала с такими сервисами и биржами: Advego, Etxt, TEKS-RU, maultalk. Это мой основновной вид дохода, моя полноценная работа. Сейчас тружусь здесь. Весь мой рабочий день занят написанием и обработкой текстов. Делаю большие объемы работы качественно и в срок. Не болею, контакт держу более 16 часов в сутки. В случае больших объемов есть возможность привлечь ответственных помощников.
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
#2142
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
#4008
Копирайтинг
нет отзывов
от $16
#9908