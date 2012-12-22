Выполню Ваши задачи по таким ценам: Копирайт – 2$ за 1000 знаков без пробе

Здравствуйте!

Выполню Ваши задачи по таким ценам:

Копирайт – 2$ за 1000 знаков без пробелов

Рерайт - 1$ за 1000 знаков без пробелов

Подбор тематических картинок для текстов - 0.2 $ за статью

Общий опыт работы по написанию контента более года. Ранее работала с такими сервисами и биржами: Advego, Etxt, TEKS-RU, maultalk. Это мой основновной вид дохода, моя полноценная работа. Сейчас тружусь здесь. Весь мой рабочий день занят написанием и обработкой текстов. Делаю большие объемы работы качественно и в срок. Не болею, контакт держу более 16 часов в сутки. В случае больших объемов есть возможность привлечь ответственных помощников.