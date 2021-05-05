lobusov_andrii26

Обычный, но талантливый парень, нуждающийся в работе! Появился тут недавно, однако желание работать на невероятно высоком уровне!

Быстропечатающий, культурный и грамотный парень, знающий идеально грамотный русский и украинский язык, а также английский на высоком уровне (14 лет учёбы)!

Очень быстрый набор текста и высокий уровень трудолюбия!

Образованный, имевший дело с сотнями видов документов, особенно связанных с морской тематикой!

Работал в 2020 году в течении 6 месяцев на судне, из большинства работ стала именно работа с текстом!