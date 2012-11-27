lockstock88

Нужно закончить работы по этому проекту: http://www.weblancer.net/projects/501790.html а именно: 1. Настроить исходящую связь (сегодня перестала работать, но оператор ничего не блокировал). 2. Перевод звонка на факс. 3. Настроить доступ к сетевой корзине самба сервера. 4. Бэкап расшаренных папок каждый день в ...