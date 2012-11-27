lockstock88

Необходимо всё настроить в Гугле и Яндексе по порядку: __________Контекстная реклама: __________ - Анализ сайта (проверка на готовность к показам и юзабилити) - Создание списка ключевых слов - Разработка стратегии показов - Работа над списком " минус слов" - Анализ аудитории ...
- Контекстная рекламанет заявокЗакрыт8 лет назад
- $250
Исходные данные - сервер Centos (Elastix и Asterisk); - 7 компьютеров с Outlook; - почта на собственном домене (arshin.pro), припаркованная на Яндексе; - выделенный ip. Требуется: 1. Установить бесплатный аналог Microsoft Exchange (может sogo, openchange или другой) на centos-сервер. 2. Cервер должен ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Исходные данные: 1. Работающий сервер астериск-еластикс (192.168.2.102) с IVR, транком, 10 пользователями. Все телефоны настроены. 2. Не работает: когда телефон секретаря звонок переводится, но звонит 1 секунду, а не 20 как нужно. Нужно сделать: 1. Изменить мелодию при ожидании на более спокойную. 2. Перезаписать ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Учет клиентов, договоров, работ, писем, з/п. Создание документов по шаблонам на основе базы данных. Более подробно в приложении. В данный момент используется слияние excel и word. Срок - месяц.Прикладное ПО12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно закончить работы по этому проекту: http://www.weblancer.net/projects/501790.html а именно: 1. Настроить исходящую связь (сегодня перестала работать, но оператор ничего не блокировал). 2. Перевод звонка на факс. 3. Настроить доступ к сетевой корзине самба сервера. 4. Бэкап расшаренных папок каждый день в ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно настроить астериск и самбу по заданию из прикрепленного файла. Если будут предложения по настройке, готов выслушать.Системное администрирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Мы компания, оказывающая услуги в сфере недвижимости. У нас есть простенький недоработанный сайт arshin.pro. Задание: Создать интернет-магазин по форме, как zagmir.ru, с учетом следующего: 1. Интернет-магазин открывался при переходе в раздел «Недвижимость». 2. Изменить форму поиска недвижимости – добавить ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт11 лет назад