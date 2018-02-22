Web-дизайнер и графический дизайнер.

Привет! Я дизайнер. Работаю в Photoshop, After Efects, и и.д. При заказе всегда вношу правки от заказчика, и делаю это качественно.)

Что я умею:

-Дизайн сайтов в PSD формате.

-Дизайн групп ВК и каналов YouTube.

-Дизайн разной канцелярии.

Общение с заказчиком возможно:

-На сайте Weblancer.

-Мессенджер Telegram.

-Мессенджер WhatsApp.

-Соц.сеть Вконтакте.

-Мессенджер Viber.

Всегда буду рад сотрудничеству с честными и адекватными заказчиками.