$100
нужно сделать логотип для бара, бар называется Freedom. Выполневшему заказ 100$.
Логотипы и Знаки1 заявка
Закрыт
7 лет назад
Привет! Я дизайнер. Работаю в Photoshop, After Efects, и и.д. При заказе всегда вношу правки от заказчика, и делаю это качественно.)
Что я умею:
-Дизайн сайтов в PSD формате.
-Дизайн групп ВК и каналов YouTube.
-Дизайн разной канцелярии.
Общение с заказчиком возможно:
-На сайте Weblancer.
-Мессенджер Telegram.
-Мессенджер WhatsApp.
-Соц.сеть Вконтакте.
-Мессенджер Viber.
Всегда буду рад сотрудничеству с честными и адекватными заказчиками.
нужно сделать логотип для бара, бар называется Freedom. Выполневшему заказ 100$.