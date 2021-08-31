lodkalera020301

Дмитрий lodkalera020301lodkalera020301
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Ваш крутой инженер - программист. Выполнение заданий быстро и качественно. .
-Разработка системного ПО (межприборный обмен, обмен по MIL-STD-1553 и RS-232/485, контроль и диагностика оборудования) для АСУ военного назначения,
высшее техническое, опыт работы инженером-программистом,
- Знаю и умею:
Язык программирования C/C++
Операционная система QNX
Сетевые протоколы: TCP/UDP (на уровне сокетов), Манчестер (MIL-STD-1553, ГОСТ Р 52070-2003), RS-232/422/485
Математические задачи,.
Умение ориентироваться в чужом коде
- Английский язык - технический, базовые знания, умение читать и переводить документацию - приветствуется. Быстрое выполнение поставленных задач.
Тел. для связи 89045533304
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