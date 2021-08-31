lodkalera020301

Ваш крутой инженер - программист. Выполнение заданий быстро и качественно. .

-Разработка системного ПО (межприборный обмен, обмен по MIL-STD-1553 и RS-232/485, контроль и диагностика оборудования) для АСУ военного назначения,

высшее техническое, опыт работы инженером-программистом,

- Знаю и умею:

Язык программирования C/C++

Операционная система QNX

Сетевые протоколы: TCP/UDP (на уровне сокетов), Манчестер (MIL-STD-1553, ГОСТ Р 52070-2003), RS-232/422/485

Математические задачи,.

Умение ориентироваться в чужом коде

- Английский язык - технический, базовые знания, умение читать и переводить документацию - приветствуется. Быстрое выполнение поставленных задач.

Тел. для связи 89045533304