Веб-дизайнер

Создаю эстетичный дизайн сайтов, который решает задачи бизнеса, за счет грамотной проработки структуры сайта. Знаю, как выгодно рассказать о продукте целевой аудитории.

1. Фокусируюсь на корпоративных сайтах и интернет-магазинах

2. Работаю над разными темами, но основное внимание уделяю нише ювелирных изделий и туристическим агентствам.

3. Делаю дизайн, основываясь на целевой аудитории бизнеса.

4. Занимаюсь комплексным проектированием сайтов

— Анализирую бизнес-задачи, целевую аудиторию бизнеса и их боли, конкурентов

— Прорабатываю главные смыслы, которые необходимо донести до целевой аудитории, функциональность, удобство пользования и логику сайта.

— Доношу необходимые эмоции с помощью дизайна, отражающего ваш бренд, бизнес

— Верстаю сайт сама на Tilda Publishing, а значит отвечаю за весь результат

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