Создаю эстетичный дизайн сайтов, который решает задачи бизнеса, за счет грамотной проработки структуры сайта. Знаю, как выгодно рассказать о продукте целевой аудитории.
1. Фокусируюсь на корпоративных сайтах и интернет-магазинах
2. Работаю над разными темами, но основное внимание уделяю нише ювелирных изделий и туристическим агентствам.
3. Делаю дизайн, основываясь на целевой аудитории бизнеса.
4. Занимаюсь комплексным проектированием сайтов
— Анализирую бизнес-задачи, целевую аудиторию бизнеса и их боли, конкурентов
— Прорабатываю главные смыслы, которые необходимо донести до целевой аудитории, функциональность, удобство пользования и логику сайта.
— Доношу необходимые эмоции с помощью дизайна, отражающего ваш бренд, бизнес
— Верстаю сайт сама на Tilda Publishing, а значит отвечаю за весь результат
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