Копирайтер

Веду сотрудничество с блогерами, владельцами бизнес-акаунтов на различных медийных площадках и в соц. сетях. Если у вас есть свой блог, вы являетесь владельцем странички салона красоты, занимаетесь любой иной частной деятельностью и ведёте по ней профиль на какой-либо интернет-площадке, я возьму за вас ответственность за контент и наполняемость вашей страницы. Я составляю тексты, оформляю профиль, пишу посты.

Имею опыт работы SMM-специалистом, корреспондентом на ГТРК.

Обучаюсь на 3 курсе по направлению «Журналистика» в Южно-Уральском Государственном Университете.