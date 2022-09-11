loevenet

Ева loevenet

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Копирайтер

Веду сотрудничество с блогерами, владельцами бизнес-акаунтов на различных медийных площадках и в соц. сетях. Если у вас есть свой блог, вы являетесь владельцем странички салона красоты, занимаетесь любой иной частной деятельностью и ведёте по ней профиль на какой-либо интернет-площадке, я возьму за вас ответственность за контент и наполняемость вашей страницы. Я составляю тексты, оформляю профиль, пишу посты. 

Имею опыт работы SMM-специалистом, корреспондентом на ГТРК. 

Обучаюсь на 3 курсе по направлению «Журналистика» в Южно-Уральском Государственном Университете.