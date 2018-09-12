Видеомонтаж качественно, дешево и быстро!

Работаю только в DaVinci Resolve! В сложных случаях могу использовать Sony Vegas Pro или Adobe After Effects...

Делаю только монтаж видео, т.е. Вы предоставляете все необходимые файлы, а я их просто собираю/нарезаю...

Опыт работы: 12 лет в телерадиокомпании, есть знания CorelDRAW, Photoshop, Adobe Audition...

Мои расценки:

- 1 час работы: 250 рублей (4$)

- месяц: 42.000 рублей (700$)

или

- минута готового видео по Вашему шаблону: 60 рублей (1$ по курсу ЦБ в день заказа)

Что нужно от заказчика?

- подробное ТЗ (работаю только с ним!)

- файлы, которые нужно собрать/нарезать

Не использую Skype, ICQ, WhatsApp и т.п., - дети маленькие, связь только через вк: https://vk.com/logart, в сети круглосуточно...

Не отвечаю за авторские права, вся ответственность - на заказчике!

Некоторые мои работы:

https://vk.com/video?z=video20005088_456239097%2Fpl_cat_updates

https://vk.com/video?z=video20005088_456239096%2Fc0b3e577988ad7f2a8%2Fpl_cat_updates

https://vk.com/video?z=video20005088_456239095%2F8e25f9d969dc1bad8c%2Fpl_cat_updates