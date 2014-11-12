logeekidea

Вера logeekidea

 
31 годМолдова/Кишинев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Веб и графический дизайн

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Дизайном занимаюсь более 3 лет!

Все работы выполняются качественно!

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Техническое задание или заполненный бриф;

2. Предложение 3х вариантов заказчику;

3. Выбор направления работы из 3х вариантов для дальнейшей работы;

2. Предоплата 50%;

3. Работа, обсуждение, правки.

4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;

5. Отправка исходника

Мои работы можете посмотреть на https://www.behance.net/yellowcherry

А также в ближайшее время на http://logeekidea.blogspot.com/

Портфолио
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