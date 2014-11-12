Веб и графический дизайн
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Дизайном занимаюсь более 3 лет!
Все работы выполняются качественно!
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Техническое задание или заполненный бриф;
2. Предложение 3х вариантов заказчику;
3. Выбор направления работы из 3х вариантов для дальнейшей работы;
2. Предоплата 50%;
3. Работа, обсуждение, правки.
4. Оплата остатка суммы, обмен отзывами;
5. Отправка исходника
Мои работы можете посмотреть на https://www.behance.net/yellowcherry
А также в ближайшее время на http://logeekidea.blogspot.com/
Портфолио
- Дизайн сайта Airguru154 просмотра
- Баннер для школы английского языка381 просмотр
- Баннеры Acord Travel173 просмотра
- Лого для мобильного приложения One Octopus202 просмотра
- Визитные карточки Аудиторского общества155 просмотров
- Hostmd.biz156 просмотров
- Логотип Logeekidea138 просмотров
- Логотип hostmd.biz186 просмотров
- Визитная карточка Ferestre Superbe201 просмотр
- Фирменная открытка для типичного программиста577 просмотров
- Фирменная открытка в стиле "Keep calm..."195 просмотров
- Баннер с фирменным слоганом аудиторского общества158 просмотров
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