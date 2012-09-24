администратор сайта (контент-менеджер)

Опыт работы:

- организация и контроль работы программистов, верстальщиков, дизайнеров

- наполнение контентом

- отслеживание и постановка на учет ошибок сайта

- тестирование

- консультирование заказчика

- составление отчетности и документации по работе сайта

- составление тз и прототипов страниц

-установка счетчиков статистики.

-по необходимости, корректировка и внесение изменений в дизайн.

Небольшой опыт в создании дизайна для интернет-сайтов. (http://proarahis.ru, http://bruderplay.ru)

Наличие собственной базы фрилансеров - дизайн, иллюстрации, программирование, верстка, оптимизация.

Некоторые из реализованных проектов:

http://salton-prof.ru, http://test1.utexhost.ru/, http://izisk-mebel.ru/, http://mebelxxl.ru/, http://kickoff.ru/, http://www.spetstrans.ru/, http://brandel.ru/, http://elit-elektro.ru/, http://lykovka.ru/, http://contehbelt.ru/, http://namoredomik.ru/,

http://www.mikservice.ru/, http://aquastin.ru/

Ключевые навыки:

Windows, MS Office, Internet, Lotus notes, Outlook - опытный пользователь

PHOTOSHOP, Adobe illustrator, Dreamweaver, redmine

Знание cms: Joomla, Bitrix