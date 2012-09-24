Опыт работы:
- организация и контроль работы программистов, верстальщиков, дизайнеров
- наполнение контентом
- отслеживание и постановка на учет ошибок сайта
- тестирование
- консультирование заказчика
- составление отчетности и документации по работе сайта
- составление тз и прототипов страниц
-установка счетчиков статистики.
-по необходимости, корректировка и внесение изменений в дизайн.
Небольшой опыт в создании дизайна для интернет-сайтов. (http://proarahis.ru, http://bruderplay.ru)
Наличие собственной базы фрилансеров - дизайн, иллюстрации, программирование, верстка, оптимизация.
Некоторые из реализованных проектов:
http://salton-prof.ru, http://test1.utexhost.ru/, http://izisk-mebel.ru/, http://mebelxxl.ru/, http://kickoff.ru/, http://www.spetstrans.ru/, http://brandel.ru/, http://elit-elektro.ru/, http://lykovka.ru/, http://contehbelt.ru/, http://namoredomik.ru/,
http://www.mikservice.ru/, http://aquastin.ru/
Ключевые навыки:
Windows, MS Office, Internet, Lotus notes, Outlook - опытный пользователь
PHOTOSHOP, Adobe illustrator, Dreamweaver, redmine
Знание cms: Joomla, Bitrix