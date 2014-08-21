logistika_2014_o

ведение бухгалтерского и налогового учета, транспортно-логистические услуги

предлагаею Вам сотрудничество, основанное на предоставлении транспортно - логистических услуг и услуг в области ведения бухгалтерского и налогового учета.

В сфере транспортной логистики могу предложить комплексные решения по доставке грузов и обеспечить качественное исполнение взятых на себя обязательств. Готова принять Ваши заявки по телефону или интернету и своевременно предоставить транспортное средство на место загрузки разработать для Вас оптимальный маршрут доставки, что позволит сократить Ваши расходы.

Имею большой опыт работы в ТК.

• междугородние перевозки по всей территории РФ и СНГ, автомобилями тентованного и рефрижераторного типа грузоподъемностью до 25 тонн

• городские автоперевозки по Омску

• перевозки скоропортящихся грузов

• перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов

• доставка сборных грузов по России из Москвы, Ярославля, Владимира, Нижнего Новгорода и др.)

• осуществляем автодоставку нефтепродуктов бензовозами, битумовозами, цистернами.

• все тарифы включают в себя НДС 18%

В области ведения бухгалтерского и налогового учета готова оказать услуги:

• регистрация предприятий

• восстановление бухгалтерского и налогового учета

• ведение бухгалтерского и налогового учета всех систем налогообложения

• оптимизация налогов

• сдача отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, статистику.

Готовы ответить в любое удобное для Вас время!

По вопросам транспортно - логистических услуг:

Анна 8-913-685-4728

По вопросам бухгалтерского учета:

Наталья Владимировна 8-913-634-1516