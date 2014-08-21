logistika_2014_o

предлагаею Вам сотрудничество, основанное на предоставлении транспортно - логистических услуг и услуг в области ведения бухгалтерского и налогового учета.
В сфере транспортной логистики могу предложить комплексные решения по доставке грузов и обеспечить качественное исполнение взятых на себя обязательств. Готова принять Ваши заявки по телефону или интернету и своевременно предоставить транспортное средство на место загрузки разработать для Вас оптимальный маршрут доставки, что позволит сократить Ваши расходы.
Имею большой опыт работы в ТК.
• междугородние перевозки по всей территории РФ и СНГ, автомобилями тентованного и рефрижераторного типа грузоподъемностью до 25 тонн
• городские автоперевозки по Омску
• перевозки скоропортящихся грузов
• перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов
• доставка сборных грузов по России из Москвы, Ярославля, Владимира, Нижнего Новгорода и др.)
• осуществляем автодоставку нефтепродуктов бензовозами, битумовозами, цистернами.
• все тарифы включают в себя НДС 18%
В области ведения бухгалтерского и налогового учета готова оказать услуги:
• регистрация предприятий
• восстановление бухгалтерского и налогового учета
• ведение бухгалтерского и налогового учета всех систем налогообложения
• оптимизация налогов
• сдача отчетности в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования, статистику.
Готовы ответить в любое удобное для Вас время!
По вопросам транспортно - логистических услуг:
Анна 8-913-685-4728
По вопросам бухгалтерского учета:
Наталья Владимировна 8-913-634-1516