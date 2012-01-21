lognet

Андрей lognet

 
54 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Сетевой инженер

Образование

1986-1993      Киевский политехнический институт, факультет информатики и вычислительной техники, присвоена квалификация инженер – системотехники.

Профессиональная сертификация

  • Cisco CCNA,   Exam   640-802.

  • Cisco CCNP,    Exams 642-901, 642-825, 642-812, 642-845, 300-101, 300-115 и 300-135.

  • Сертификат CCNA  действителен  до       04.08.2023

  • Сертификат CCNP  прострочен,  истек в  21.01.2012

https://www.certmetrics.com/cisco/public/transcript.aspx?transcript=DYE8HGF22NF1QJ9X

Опыт работы

2013-2014      Программист системный ООО РКС Навигация.

2010-2013      Ведущий инженер ПИИ «Монблан».

2007-2009      Системный администратор ДП «Адидас – Украина».

2001-2006      Руководитель IT отдела, администратор предприятия НПП «РКС».