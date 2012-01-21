Сетевой инженер
Образование
1986-1993 Киевский политехнический институт, факультет информатики и вычислительной техники, присвоена квалификация инженер – системотехники.
Профессиональная сертификация
Cisco CCNA, Exam 640-802.
Cisco CCNP, Exams 642-901, 642-825, 642-812, 642-845, 300-101, 300-115 и 300-135.
Сертификат CCNA действителен до 04.08.2023
Сертификат CCNP прострочен, истек в 21.01.2012
https://www.certmetrics.com/cisco/public/transcript.aspx?transcript=DYE8HGF22NF1QJ9X
Опыт работы
2013-2014 Программист системный ООО РКС Навигация.
2010-2013 Ведущий инженер ПИИ «Монблан».
2007-2009 Системный администратор ДП «Адидас – Украина».
2001-2006 Руководитель IT отдела, администратор предприятия НПП «РКС».