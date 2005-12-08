$250
Всем привет! Посмотрите вложенный файл - нужно придумать и нарисовать новых персонажей. В оригинале это должен быть вектор (для печати на ткани). Спасибо.
Иллюстрации и Рисунки14 заявок
Закрыт
17 лет назад
Всем привет! Посмотрите вложенный файл - нужно придумать и нарисовать новых персонажей. В оригинале это должен быть вектор (для печати на ткани). Спасибо.
Всем привет! Разыскивается веб дизайнер для удаленной работы. Front end only... это значит, что верстка и програмирование не нужны совсем, зато точно понадобится 3D Max и художественные способности, облагороженные художественным образованием. Спасибо.
Всем привет, Я ищу 3D художника, который сделал бы несложную, но профессинально выполненную 3D модель девушки-кошки, т.е. девушки с хвостом. Что-то вроде pin-up girl... упрощенная и стилизованная, но достаточно анатомичная. Спасибо