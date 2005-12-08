lognom

Ende Das lognom

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Веб дизайнер для разовой удаленной работы

    $250

    Всем привет! Разыскивается веб дизайнер для удаленной работы. Front end only... это значит, что верстка и програмирование не нужны совсем, зато точно понадобится 3D Max и художественные способности, облагороженные художественным образованием. Спасибо.

    3D-графика41 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разовая работа для 3D художника

    $100

    Всем привет, Я ищу 3D художника, который сделал бы несложную, но профессинально выполненную 3D модель девушки-кошки, т.е. девушки с хвостом. Что-то вроде pin-up girl... упрощенная и стилизованная, но достаточно анатомичная. Спасибо

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад