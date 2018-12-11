logographus

Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету. Бухгалтерское сопровождение. Консультации по взаимодействию с налоговыми органами.

Более чем 15-летный опыт бухгалтерской работы. Веду учет в ИП и организациях в разных отраслях деятельности и различных систем налогообложения (УСНО, ЕНВД, ОСНО). Достаточно длительное время работала в компании на должности бухгалтера (главного) в единственном лице, а так же в удаленном режиме, где выполняла весь спектр функций от оформления первичной документации до составления бухгалтерской и финансовой отчетности, представления организации в налоговом и др. официальных органах. Имею опыт ведения учета в нескольких юр. лицах одновременно. Высокий уровень самоорганизации, внимательность к деталям, ответственность и позитивность

ОКАЗЫВАЮ УСЛУГИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ НЕБОЛЬШИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Консультирование по вопросам налогообложения и взаимодействия с налоговыми органами. Все формы отчетности ОСНО, УСНО, ЕНВД. Нулевая отчетность.3-НДФЛ.