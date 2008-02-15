Я-дизайнер-фрилансер, предлагаю услуги по

разработке товарных знаков и логотипов. Я занимаюсь фирменным стилем

25 лет, портфолио - более 140 знаков и логотипов: www.logomaestro.nm.ru. Я предлагаю несколько десятков вариантов в различном стиле при сравнительно

невысокой цене. Возможна разработка словесного товарного знака, а также помощь в регистрации ТЗ. А также: дизайн, этикетки, буклеты, креатив, компьютерная

графика. Надеюсь на сотрудничество, Николай Соколов. Тел. (095)

395-0249, моб. 8-916-293-8838