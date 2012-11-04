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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

• Профессиональное знание графических редакторов: Adobe Photoshop, In Design, Adobe Illustrator и CorelDraw;

• Практическое представление об особенностях дизайна Бренд буков и Фс

• Умение рисовать от руки, базовые знания академического рисунка;

■ Я беру заказы в основоном только на дизайн логотипов и ФС.

■ Не разрабатываю логотипы или любые другие тест задания без предоплаты;

■ Принимаю предложения от дизайн студий, рекламных агентств и других заинтересованных людей по взаимовыгодному сотрудничеству на аутсорсе;

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ:

• Заполнение брифа, получение от вас точного ТЗ;

• Предоплата 30-50% от стоимости проекта;

• Процесс разработки проекта;

• Утверждение макета;

• Вторая часть оплаты;

• Передача исходников заказчику;

портфолио: https://www.free-lance.ru/users/mir_777/

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ:

• Webmoney

• Яндекс.Деньги

• Банковские переводы (WesternUnion, Unistream, Золотая корона)

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

skype: mir_7777777

e-mail: [email protected]

тел: +99890 980 64 65