ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
• Профессиональное знание графических редакторов: Adobe Photoshop, In Design, Adobe Illustrator и CorelDraw;
• Практическое представление об особенностях дизайна Бренд буков и Фс
• Умение рисовать от руки, базовые знания академического рисунка;
■ Я беру заказы в основоном только на дизайн логотипов и ФС.
■ Не разрабатываю логотипы или любые другие тест задания без предоплаты;
■ Принимаю предложения от дизайн студий, рекламных агентств и других заинтересованных людей по взаимовыгодному сотрудничеству на аутсорсе;
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ:
• Заполнение брифа, получение от вас точного ТЗ;
• Предоплата 30-50% от стоимости проекта;
• Процесс разработки проекта;
• Утверждение макета;
• Вторая часть оплаты;
• Передача исходников заказчику;
портфолио: https://www.free-lance.ru/users/mir_777/
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ:
• Webmoney
• Яндекс.Деньги
• Банковские переводы (WesternUnion, Unistream, Золотая корона)
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
skype: mir_7777777
e-mail: [email protected]
тел: +99890 980 64 65
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