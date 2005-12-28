Для медицинского центра необходимо создание логотипа, реконструкция сайта(в настоящее время сайт визитка)как в отношении его структуры так и в дизайне. Желательно чтобы на сайте была возможность получить консультацию в режиме on-line, записаться на прием ...и ваши ...