Срочно нужно в короткие сроки сверстать глянцевый журнал, разработать его концепт,осуществить всю допечатную обработку. формат А4, колличество страниц 64.Если есть организации имеющие весь необходимый ресурс, будем рады сотрудничеству.
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- $1000HTML-верстка8 заявокЗакрыт18 лет назад
Для медицинского центра необходимо создание логотипа, реконструкция сайта(в настоящее время сайт визитка)как в отношении его структуры так и в дизайне. Желательно чтобы на сайте была возможность получить консультацию в режиме on-line, записаться на прием ...и ваши ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Для расширения клиентской базы приглашаю к сотрудничеству дизайнеров, програмистов, копирайтеров, менеджеров, психологов, лиц имевших опыт работы в структурах млм. На постоянную работу есть ряд конкретных предложений с установленной процентной ставкой и окладом. Вкаждом конкретном ...Экономика и Право18 заявокЗакрыт18 лет назад