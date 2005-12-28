logospmg

Гость logospmg

 
52 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Верстка журнала

    $1000

    Срочно нужно в короткие сроки сверстать глянцевый журнал, разработать его концепт,осуществить всю допечатную обработку. формат А4, колличество страниц 64.Если есть организации имеющие весь необходимый ресурс, будем рады сотрудничеству.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • ПАРИТЕТ1

    Для медицинского центра необходимо создание логотипа, реконструкция сайта(в настоящее время сайт визитка)как в отношении его структуры так и в дизайне. Желательно чтобы на сайте была возможность получить консультацию в режиме on-line, записаться на прием ...и ваши ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • ПАРИТЕТ

    $500

    Для расширения клиентской базы приглашаю к сотрудничеству дизайнеров, програмистов, копирайтеров, менеджеров, психологов, лиц имевших опыт работы в структурах млм. На постоянную работу есть ряд конкретных предложений с установленной процентной ставкой и окладом. Вкаждом конкретном ...

    Экономика и Право18 заявок
    Закрыт
    18 лет назад