Icq: 393224474

Опыт работы в редакторах Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Flash, более 4 лет.

Специализация: создание логотипов, создание анимационных банеров (Flash), создание и дизайн сайтов, ретушь, реставрация, добавление художественных эффектов, раскрашивание черно-белых фотографий, фотоколлаж, фотомонтаж,

пакетная обработка большого количества фотографий, копирайтинг/рерайтинг, заполнение контентом сайты.