logotup4uk

Ярослав logotup4uk

 
34 годаУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Icq: 393224474

Опыт работы в редакторах Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Flash, более 4 лет.

Специализация: создание логотипов, создание анимационных банеров (Flash), создание и дизайн сайтов, ретушь, реставрация, добавление художественных эффектов, раскрашивание черно-белых фотографий, фотоколлаж, фотомонтаж,

пакетная обработка большого количества фотографий, копирайтинг/рерайтинг, заполнение контентом сайты.

Дизайн сайтаFlashIllustratorPhotoshop
Дизайн продукции
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#869
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2409
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2466