Icq: 393224474
Опыт работы в редакторах Adobe Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Flash, более 4 лет.
Специализация: создание логотипов, создание анимационных банеров (Flash), создание и дизайн сайтов, ретушь, реставрация, добавление художественных эффектов, раскрашивание черно-белых фотографий, фотоколлаж, фотомонтаж,
пакетная обработка большого количества фотографий, копирайтинг/рерайтинг, заполнение контентом сайты.
Портфолио
- Продается дизайн макета сайта студии Веб-дизайна121 просмотр
- Пример флеш заставки с лого в шапку сайта103 просмотра
- Подборка логотипов 2105 просмотров
- Подборка логотипов150 просмотров
- Наброска логотипа в векторе156 просмотров
Дизайн продукции
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от $5
от 1 дня
#869
Логотипы и Знаки
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от $10
от 1 дня
#2409
Баннеры
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от $10
от 1 дня
#2466