Дизайнер интерьера

Всем привет!!!

Меня зовут Алина, я дизайнер интерьера.

У меня художественное образование по специальности дизайнер городской среды.

С моей помощью вы получите:

✔Продуманное пространство

✔Качественный дизайн-проект

✔Уникальный дизайн

✔Реализацию идей

С Вашим участием и с моим профессионализмом Вы получите дизайн дома вашей мечты – свой новый интерьер!

❗Дизайн проект поможет сберечь Ваши нервы, сэкономить Ваше время и деньги, так как на этапе проектирования я учитываю все нюансы заранее и предотвращаю проблемы, которые могут возникнуть в процессе ремонта.

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описание услуги

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Составление технического задания

Обмерный план

План демонтажа

План возведения

Обмерный план после планировки

Планировочное решение (2-3варианта) Цена:700р/м2 описание услуги ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ . Услуга планировочное решение Составление технического задания

Обмерный план

План демонтажа

План возведения

Обмерный план после планировки

Планировочное решение (2-3варианта) План размещения осветительных приборов

План выключателей

План размещения электрических розеток

План полов с указанием типа напольного покрытия

План отделочных материалов по стенам

План потолка с указанием типа используемых материалов

План расположения сплит-систем

План расположения теплых полов

План расстановки радиаторов отопления

План сантехнического оборудования

Развертки по стенам *Услуга не включает в себя создание коллажей, спецификаций, конкретных позиций мебели, отделочных материалов. Цена:1200р/м2 описание услуги Базовый дизайн проект Составление технического задания Обмерный план План демонтажа План возведения Обмерный план после планировки Планировочное решение (2-3варианта)



План размещения осветительных приборов

План выключателей

План размещения электрических розеток

План полов с указанием типа напольного покрытия

План отделочных материалов по стенам

План потолка с указанием типа используемых материалов

План расположения сплит-систем

План расположения теплых полов

План расстановки радиаторов отопления

План сантехнического оборудования

Развертки по стенам

Спецификации мебели, осветительных приборов, дверей, сантехники