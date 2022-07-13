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Алина logovodsgn

 
27 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер интерьера

Всем привет!!!

Меня зовут Алина, я дизайнер интерьера.

У меня художественное образование по специальности дизайнер городской среды.

С моей помощью вы получите:

✔Продуманное пространство

✔Качественный дизайн-проект

✔Уникальный дизайн

✔Реализацию идей

С Вашим участием и с моим профессионализмом Вы получите дизайн дома вашей мечты – свой новый интерьер!

❗Дизайн проект поможет сберечь Ваши нервы, сэкономить Ваше время и деньги, так как на этапе проектирования я учитываю все нюансы заранее и предотвращаю проблемы, которые могут возникнуть в процессе ремонта.

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описание услуги

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

  • Составление технического задания
  • Обмерный план
  • План демонтажа
  • План возведения
  • Обмерный план после планировки
  • Планировочное решение (2-3варианта)

    Цена:700р/м2

    описание услуги

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ

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    • Услуга планировочное решение
    • Составление технического задания
    • Обмерный план
    • План демонтажа
    • План возведения
    • Обмерный план после планировки
    • Планировочное решение (2-3варианта)
    • План размещения осветительных приборов
    • План выключателей
    • План размещения электрических розеток
    • План полов с указанием типа напольного покрытия
    • План отделочных материалов по стенам
    • План потолка с указанием типа используемых материалов
    • План расположения сплит-систем
    • План расположения теплых полов
    • План расстановки радиаторов отопления
    • План сантехнического оборудования
    • Развертки по стенам

      *Услуга не включает в себя создание коллажей, спецификаций, конкретных позиций мебели, отделочных материалов.

      Цена:1200р/м2

      описание услуги

      Базовый дизайн проект

      • Составление технического задания
      • Обмерный план
      • План демонтажа
      • План возведения
      • Обмерный план после планировки
      • Планировочное решение (2-3варианта)
  • План размещения осветительных приборов
  • План выключателей
  • План размещения электрических розеток
  • План полов с указанием типа напольного покрытия
  • План отделочных материалов по стенам
  • План потолка с указанием типа используемых материалов
  • План расположения сплит-систем
  • План расположения теплых полов
  • План расстановки радиаторов отопления
  • План сантехнического оборудования
  • Развертки по стенам
  • Спецификации мебели, осветительных приборов, дверей, сантехники
  • Коллажи-концепции для каждого помещения с использованием реальных предметов мебели и отделочных материалов в рамках бюджета заказчика

    *Услуга не включает в себя создание 3д визуализаций

    Цена:1500р/м2

    описание услуги

    Полный дизайн проект

    • Услуга планировочное решение
    • Составление технического задания
    • Обмерный план
    • План демонтажа
    • План возведения
    • Обмерный план после планировки
    • Планировочное решение (2-3варианта)
    • План размещения осветительных приборов
    • План выключателей
    • План размещения электрических розеток
    • План полов с указанием типа напольного покрытия
    • План отделочных материалов по стенам
    • План потолка с указанием типа используемых материалов
    • План расположения сплит-систем
    • План расположения теплых полов
    • План расстановки радиаторов отопления
    • План сантехнического оборудования
    • Развертки по стенам
    • Спецификации мебели, осветительных приборов, дверей, сантехники
    • Коллажи-концепции для каждого помещения с использованием реальных предметов мебели и отделочных материалов в рамках бюджета заказчика
    • 3D-визуализация

      Цена:2000р/м2

      1. От вас требуется ответы на вопросы моей анкеты (по наполнению вашей квартиры).

      2. Обмерный план (если вы находитесь в городе Сочи, то я могу произвести замер сама, цена зависит от квадратуры помещения)

      3. Фотофиксация

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