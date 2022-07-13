Всем привет!!!
Меня зовут Алина, я дизайнер интерьера.
У меня художественное образование по специальности дизайнер городской среды.
С моей помощью вы получите:
✔Продуманное пространство
✔Качественный дизайн-проект
✔Уникальный дизайн
✔Реализацию идей
С Вашим участием и с моим профессионализмом Вы получите дизайн дома вашей мечты – свой новый интерьер!
❗Дизайн проект поможет сберечь Ваши нервы, сэкономить Ваше время и деньги, так как на этапе проектирования я учитываю все нюансы заранее и предотвращаю проблемы, которые могут возникнуть в процессе ремонта.
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описание услуги
ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Цена:700р/м2
описание услуги
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ
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- Услуга планировочное решение
- Составление технического задания
- Обмерный план
- План демонтажа
- План возведения
- Обмерный план после планировки
- Планировочное решение (2-3варианта)
- План размещения осветительных приборов
- План выключателей
- План размещения электрических розеток
- План полов с указанием типа напольного покрытия
- План отделочных материалов по стенам
- План потолка с указанием типа используемых материалов
- План расположения сплит-систем
- План расположения теплых полов
- План расстановки радиаторов отопления
- План сантехнического оборудования
- Развертки по стенам
*Услуга не включает в себя создание коллажей, спецификаций, конкретных позиций мебели, отделочных материалов.
Цена:1200р/м2
описание услуги
Базовый дизайн проект
- Составление технического задания
- Обмерный план
- План демонтажа
- План возведения
- Обмерный план после планировки
- Планировочное решение (2-3варианта)
*Услуга не включает в себя создание 3д визуализаций
Цена:1500р/м2
описание услуги
Полный дизайн проект
- Услуга планировочное решение
- Составление технического задания
- Обмерный план
- План демонтажа
- План возведения
- Обмерный план после планировки
- Планировочное решение (2-3варианта)
- План размещения осветительных приборов
- План выключателей
- План размещения электрических розеток
- План полов с указанием типа напольного покрытия
- План отделочных материалов по стенам
- План потолка с указанием типа используемых материалов
- План расположения сплит-систем
- План расположения теплых полов
- План расстановки радиаторов отопления
- План сантехнического оборудования
- Развертки по стенам
- Спецификации мебели, осветительных приборов, дверей, сантехники
- Коллажи-концепции для каждого помещения с использованием реальных предметов мебели и отделочных материалов в рамках бюджета заказчика
- 3D-визуализация
Цена:2000р/м2
1. От вас требуется ответы на вопросы моей анкеты (по наполнению вашей квартиры).
2. Обмерный план (если вы находитесь в городе Сочи, то я могу произвести замер сама, цена зависит от квадратуры помещения)
3. Фотофиксация