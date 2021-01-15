Михаил Логвиновский logvinovskilogvinovski
Предлагаем Вам широкий спектр полиграфического дизайна и наружной рекламы: дизайн визиток, дизайн листовок, буклетов, каталогов, билбордов, штендеров, разработка фирменного стиля и логотипов. Мы стремимся построить работу в самом оптимальном соотношении цены и качества, притом, в самые сжатые сроки. Благодаря командной работе удается сжать сроки на разработку концепций и эскизов до 24х часов, а порой, заказав дизайн утром – можете уже к вечеру увидеть полноценные варианты.
Оплачивать наши услуги можно большинством удобных способов, не выходя из дома или офиса, через терминалы или банкоматы, в отделениях банков. Мы работаем как с электронными валютами, так и с банками, принимаем Web Money, Яндекс Деньги, перевод на карту или счет "Сбербанка", "Альфа-Банк" или банка "Открытие". А также, имеется возможность заключения Договора и проведения безналичных взаиморасчетов.
Портфолио, отзывы о сотрудничестве и рекомендации можно посмотреть здесь:
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