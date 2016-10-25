lokoArt90

Артем Ибрагимов lokoArt90

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обновить React Проект

    О компании XanPool is криптонбординг компания. Мы предоставляем уникальное мультиканальное решение, которое делает переход к фиат денег в крипто удобным и независимым от институтов. (например, чрезмерная зависимость от банковских ...

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переработать Landing page сайта

    О компании XanPool is криптонбординг компания. Мы предоставляем уникальное мультиканальное решение, которое делает переход к фиат денег в крипто удобным и независимым от институтов. (например, чрезмерная зависимость от банковских ...

    CSSHTMLJavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать страницы

    Есть у нас сайт сверстанный, thrilio.com Используем bootsrap, mobile friendly. Есть 2-3 новые страницы, которые нужно сверстать, без всякого JS, просто верстка.  Первая страница это страница поиска, вторая страница offer'а Скриншоты новых ...

    JavaScript
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать контент страницы на основе существующей

    Есть верстка сайта, рабочая. Нужно создать новую страницу, в которой новый контент, 2-3 блока текста с картинками. Предпочтению людям, которые могут делать небольшие заказы, т.к. это не единственная задача и мы постоянно будем скидывать ...

    Bootstrap
    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать страницу

    Есть дизайн страницы в Zeplin, нужно сделать html/css макет используя bootstrap. Еще там будет немного анимации(затемнее фона при наводе на картинку) Макет должен быть адаптивным и работать на мобильных устройствах. В предложении пишите ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод Adobe Illustrator файлов с английского языка

    Добрый день. Есть несколько документов которые нужно перевести на русский с английского.  Тематика - ресторанные меню.  Файлы в .ai формате. Перевести нужно - создать файлы с таким же форматом но русским контентом. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интерфейс бронирования занятий плюс правки по сайту

    Перед запуском ресурса, необходим свежий взгляд на сайт. Задачи следующие.  1) Найти общие замечания по сайту. 2) Создать удобный интерфейс бронирования занятий. Это 3 модальных окна. Человек выбирает, даты, время, кол-во учавствующих, ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание front end части e commerce проекта

    Нужно реализовать front end часть проекта. Имеется REST API и дизайн без вертски. Первая версия будет без адаптивной версии сайта.  На сайте есть регистрация, букинг уроков с учителем, их отмена, изменения etc. ...

    AngularJavaScriptPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Frontend разработчик на удаленную работу

    Требуется frontend девелопер на удаленную работу, со знанием популярных фреймворков Angular либо React.  Задача: сверстать и разработать frontend часть проекта.   ฺBackend часть уже написана это REST API. Есть дизайн, но верстки ...

    Angular
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

elman_huseynov
Эльман 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сверстать страницу
BootstrapCSSHTML
Отличный заказчик. Чётко поставил задачу. Оплата во время.
Рекомендую Эльмана. Спасибо за качественную работу!
Ответный отзыв
FPM
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
$56
10 баллов
8 лет назад
Перевод Adobe Illustrator файлов с английского языка
Надежный заказчик всегда на связи, оплата в срок. Рекомендуем!
Хороший, качественный перевод! Рекомендую. Спасибо.
Ответный отзыв
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$470
10 баллов
8 лет назад
Дизайн сайта для предоставления booking услуг
Очень интересный нестандартный проект. Скрупулезный детальный подход к структуре и стилистике желаемого результата, постоянная обратная связь, умение и желание прислушиваться к рекомендациям. Спасибо!
Спасибо Алексею за качественно выполненную работу. Рекомендую. При работе видно многолетний опыт Алксея.
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