О компании XanPool is криптонбординг компания. Мы предоставляем уникальное мультиканальное решение, которое делает переход к фиат денег в крипто удобным и независимым от институтов. (например, чрезмерная зависимость от банковских ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
О компании XanPool is криптонбординг компания. Мы предоставляем уникальное мультиканальное решение, которое делает переход к фиат денег в крипто удобным и независимым от институтов. (например, чрезмерная зависимость от банковских ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть у нас сайт сверстанный, thrilio.com Используем bootsrap, mobile friendly. Есть 2-3 новые страницы, которые нужно сверстать, без всякого JS, просто верстка. Первая страница это страница поиска, вторая страница offer'а Скриншоты новых ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть верстка сайта, рабочая. Нужно создать новую страницу, в которой новый контент, 2-3 блока текста с картинками. Предпочтению людям, которые могут делать небольшие заказы, т.к. это не единственная задача и мы постоянно будем скидывать ...HTML-верстка30 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть дизайн страницы в Zeplin, нужно сделать html/css макет используя bootstrap. Еще там будет немного анимации(затемнее фона при наводе на картинку) Макет должен быть адаптивным и работать на мобильных устройствах. В предложении пишите ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Есть несколько документов которые нужно перевести на русский с английского. Тематика - ресторанные меню. Файлы в .ai формате. Перевести нужно - создать файлы с таким же форматом но русским контентом. ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Есть пару 4 меню которые нужно перевести. Примерное кол-во символов: 9100 Направление: Тайская, Европейская кухни. Ваша цена и сроки.Переводы57 заявокЗакрыт8 лет назад
Перед запуском ресурса, необходим свежий взгляд на сайт. Задачи следующие. 1) Найти общие замечания по сайту. 2) Создать удобный интерфейс бронирования занятий. Это 3 модальных окна. Человек выбирает, даты, время, кол-во учавствующих, ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно реализовать front end часть проекта. Имеется REST API и дизайн без вертски. Первая версия будет без адаптивной версии сайта. На сайте есть регистрация, букинг уроков с учителем, их отмена, изменения etc. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача: разработка дизайна для сайта предоставляющего бронирования уроков. Вот главные страницы: 1. Singup для учителей 2. Signup лля учеников 3. How it works 4. Contacts 5. Поиск учителей ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется frontend девелопер на удаленную работу, со знанием популярных фреймворков Angular либо React. Задача: сверстать и разработать frontend часть проекта. ฺBackend часть уже написана это REST API. Есть дизайн, но верстки ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад