Работаю удаленно,,, Администратор | Дизайнер |Директолог·
Разработка сайтов под ключ
Я - администратор социальных сетей Инстаграмм и Вконтакте.
Настраиваю Яндекс Директ и Google Adwords.
Немного блоггер.
1. продающие (рекламные) тексты/тексты для ОДНОСТРАНИЧНИКОВ
2. статьи для продвижения сайта с ключами
3. коммерческие предложения
4. информационные статьи или контент
5. тексты для рассылок
6. посты для соцсетей
7. отзывы для Я.Маркета
8. размещение и оформление статей (картинки, скриншоты, тематическоевидео) на сайт
Возьмусь за работу любой сложности, занимаюсь как и переводами серьезных текстов, формулировкой и написанием деловых писем, так и могу помочь с сочинением или речью. Обладаю хорошим стилем, в зависимости от пожеланий могу написать текст, полный красок и с огромным количеством описаний, так и сжатый, рабочий. При желании могу редактировать готовые тексты, как в плане орфографии, так и в художественном.
Я неплохой копирайтер, придумываю слоганы, помогу с продвижением сайтов и брендов.
Работаю по предоплате 50%.