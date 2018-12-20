Работаю удаленно,,, Администратор | Дизайнер |Директолог·

Разработка сайтов под ключ

Я - администратор социальных сетей Инстаграмм и Вконтакте.

Настраиваю Яндекс Директ и Google Adwords.

Немного блоггер.

1. продающие (рекламные) тексты/тексты для ОДНОСТРАНИЧНИКОВ

2. статьи для продвижения сайта с ключами

3. коммерческие предложения

4. информационные статьи или контент

5. тексты для рассылок

6. посты для соцсетей

7. отзывы для Я.Маркета

8. размещение и оформление статей (картинки, скриншоты, тематическоевидео) на сайт

Возьмусь за работу любой сложности, занимаюсь как и переводами серьезных текстов, формулировкой и написанием деловых писем, так и могу помочь с сочинением или речью. Обладаю хорошим стилем, в зависимости от пожеланий могу написать текст, полный красок и с огромным количеством описаний, так и сжатый, рабочий. При желании могу редактировать готовые тексты, как в плане орфографии, так и в художественном.

Я неплохой копирайтер, придумываю слоганы, помогу с продвижением сайтов и брендов.

Работаю по предоплате 50%.