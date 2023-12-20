lolaola27gmailco

Дизайнер презентацій

Вітаю!



Понад 4-ри рок я займаюсь дизайном презентацій, а в загальному у сфері дизайну понад 10 років.

Самотужки опанувала Photoshop, Corel. Декілька років займалась веб-дизайном.

5 років я пропрацювала в івент-індустрії, де презентації були обов'язковою частиною роботи над проєктами.

З початком війни, я залишила організацію свят і повністю сконцентрувалась на дизайні презентацій.

Впевнена, що якісна та цікава презентація може ефективно продавати продукти, послуги, знаходити інвесторів, партнерів. Я структурую контент, роблю його простим та читабельним, підбираю фото, відео та ілюстрації. Я роблю презентації, які справляють враження!



Як я працюю:

1. Узгоджуємо технічне завдання або бриф (визначаємо тип презентації (pitchdec, виступ на конференції, онлайн-тренінг, лекції, каталог, розсилка електронною поштою) та цільову аудиторію, хто буде переглядати презентацію.

2. Аналізую оригінальний контент, який може надати замовник (брендбук, тексти, фото тощо)

3. Розробляю майбутню структуру презентації, узгоджую її із замовником

4. Представляю перший шаблон презентації (вносимо правки, обговорюємо)

5. Вношу остаточні правки та передаю архів з презентацією (включаючи використані шрифти, іконки і т.д.).

6. Презентацію надсилаю у форматі .pdf та .pptx



В роботі приділяю увагу деталям, кольорам, шрифтам та загальному стилю презентації.

Завжди відштовхуюсь від продукту, його якостей та тієї емоції, яка має виникнути в аудиторії, яка побачить цю презентацію.

Додаткові навички та вміння

- знання Photoshop (високий рівень), Corel (високий рівень), Adobe Ilustrator (середній рівень)

Маю досвід створення сайтів, розробки графічного контенту, оформлення постів для фейсбук та інстаграм.



Завжди в пошуках цікавих проєктів, проєктів - викликів!