Иллюстратор
Здравствуйте,уважаемый заказчик!Меня зовут Анна и я графический дизайнер,занимаюсь этим уже год и активно совершенствую свои навыки,работаю в таких программах как Adobe illustrator и Photoshop,есть навыки рисунка.Открыта для любых предложений,к работе подхожу ответственно и со всей серьезностью.Надеюсь на приятное и плодотворное сотрудничество.
Портфолио
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$1/час
от $22от 2 дней
#94
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $7от 1 дня
#414
Дизайн сайтов
нет отзывов
$1/час
от $22от 1 дня
#1024