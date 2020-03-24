lolianyuta

Анна lolianyuta

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Иллюстратор

Здравствуйте,уважаемый заказчик!Меня зовут Анна и я графический дизайнер,занимаюсь этим уже год и активно совершенствую свои навыки,работаю в таких программах как Adobe illustrator и Photoshop,есть навыки рисунка.Открыта для любых предложений,к работе подхожу ответственно и со всей серьезностью.Надеюсь на приятное и плодотворное сотрудничество. 

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