Сделаю любую работу, описанную в моем резюме, в сжатые сроки!

Доброго времени суток! Я занимаюсь работой с текстом, поиском информации, переводом текстов и т.д. В идеале владею программами по форматированию и редактированию текстов, а также форматированию видео и аудиофайлов. Раньше я работал с командой фрилансеров на платформе "youdo" , где занимался транскрибацией, копирайтингом, а так же другими услугами виртуального помощника, однако затем я решил заняться собственным бизнесом, так как больше не интересует работа в команде.