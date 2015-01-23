Руденко Александр Павлович

Город: Кривой Рог

Пол: мужской

Возраст: 23 года

Электронная почта: [email protected]

Skype: lolijjunk

Требования к будущей работе

Должность:Контент менеджер, копирайтер

График работы:удаленная работа

Профессиональная сфера

IT / Интернет / Телеком

Веб-дизайн

Контент, модерация, копирайтинг, рерайтинг

Опыт работы:

1 года

интернет магазин Comfy, Кривой Рог

Отрасль:

IT / Интернет / Телеком

SEO-компания

IT-компания

С января 2012 по сентябрь 2014

Контент менеджер

Заполнение сайта, составление описаний к продукции сайта (технические и общие характеристики)

Копирайтенг, рерайтинг

Образование:

Основное: Высшее

Криворожский национальный университет КТУ.

Кафедра: Информационных технологий

Специальность: Компьютерезированная система управления и автоматика, с 2009 по 2014 год

Дополнительное: КПМНЗ «Кривоізька міська художня школа №1»

Рік закінчення: 2006 році

Знание языков:

Родной язык: русский

Украинский: свободное владение

Английский: со словарем

Дополнительная информация:

Ключевые качества: внимательность, организованность, ответственность

Гражданство: Украина

Разрешение на работу в России: есть

Семейное положение: холост

Дети: нету

Возможность командировок: да

О себе: Семейное положение ; холост

Имею опыт работы контент -менеджером, копирайтером.

Знание ПК: профессиональный уровень

уверенные знания программ семейства Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

-понимание принципов работы компьютерных сетей

-знание графических программ: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Windows Movie maker, Sony vegas, Pinnacle Studio

Быстро обучаюсь