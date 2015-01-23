Руденко Александр Павлович
Город: Кривой Рог
Пол: мужской
Возраст: 23 года
Электронная почта: [email protected]
Skype: lolijjunk
Требования к будущей работе
Должность:Контент менеджер, копирайтер
График работы:удаленная работа
Профессиональная сфера
IT / Интернет / Телеком
Веб-дизайн
Контент, модерация, копирайтинг, рерайтинг
Опыт работы:
1 года
интернет магазин Comfy, Кривой Рог
Отрасль:
IT / Интернет / Телеком
SEO-компания
IT-компания
С января 2012 по сентябрь 2014
Контент менеджер
Заполнение сайта, составление описаний к продукции сайта (технические и общие характеристики)
Копирайтенг, рерайтинг
Образование:
Основное: Высшее
Криворожский национальный университет КТУ.
Кафедра: Информационных технологий
Специальность: Компьютерезированная система управления и автоматика, с 2009 по 2014 год
Дополнительное: КПМНЗ «Кривоізька міська художня школа №1»
Рік закінчення: 2006 році
Знание языков:
Родной язык: русский
Украинский: свободное владение
Английский: со словарем
Дополнительная информация:
Ключевые качества: внимательность, организованность, ответственность
Гражданство: Украина
Разрешение на работу в России: есть
Семейное положение: холост
Дети: нету
Возможность командировок: да
О себе: Семейное положение ; холост
Имею опыт работы контент -менеджером, копирайтером.
Знание ПК: профессиональный уровень
уверенные знания программ семейства Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint
-понимание принципов работы компьютерных сетей
-знание графических программ: CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Windows Movie maker, Sony vegas, Pinnacle Studio
Быстро обучаюсь