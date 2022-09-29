lolikkrolik

Если Вы хотите, чтобы Ваша компания или продукт стали узнаваемыми, то важным шагом является разработка логотипа, который был бы простым и запоминающимся.

Существует несколько основных принципов, которыми руководствуются наши специалисты в процессе работы. Среди них отметим:

• Улучшение или подчеркивание имиджа компании заказчика.

• Изображение должно ассоциироваться с услугами или продукцией.

• Логотип – это основной рекламный и маркетинговый элемент, поэтому учитываются все особенности бизнеса и преимущества перед конкурентами.