lolikkrolik

Если Вы хотите, чтобы Ваша компания или продукт стали узнаваемыми, то важным шагом является разработка логотипа, который был бы простым и запоминающимся.
Существует несколько основных принципов, которыми руководствуются наши специалисты в процессе работы. Среди них отметим:
• Улучшение или подчеркивание имиджа компании заказчика.
• Изображение должно ассоциироваться с услугами или продукцией.
• Логотип – это основной рекламный и маркетинговый элемент, поэтому учитываются все особенности бизнеса и преимущества перед конкурентами.