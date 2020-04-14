lolily530

Юлия lolily530

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Опыт работы

СММ (1 год 3 месяца)

 "Янус - ИФ "   (Агентство недвижимости)

- Ведение аккаунтов в социальных сетях;

- Администрирование веб - сайта;

- Заполнение сайта контентом;

- Ведение Блога;

- Копирайтер;

- Поиск и анализ нужной аудитории;

- Ведение деловой переписки с клиентами

- Ведение отчетов: Excel;

- Фотографирование о "объектов;

- обрабатывать фото и видеоматериалы;

- Рассылки объектов на почту клиентов;

- Рассылки объектов на различные группы в Facebook;

 Поиск сайтов для продажи недвижимости;

- Создание аккаунтов на 45 сайтах и ​​заброса объектов;

- Создание брошюры в Adobe Illustrator;

- Создание объявления для расклейки;

- представление недвижимости в газеты;

- Google Analytics;

- Теплые звонки по информационной базе к клиентам

- Ответы на входящие звонки и электронную почту