Опыт работы
СММ (1 год 3 месяца)
"Янус - ИФ " (Агентство недвижимости)
- Ведение аккаунтов в социальных сетях;
- Администрирование веб - сайта;
- Заполнение сайта контентом;
- Ведение Блога;
- Копирайтер;
- Поиск и анализ нужной аудитории;
- Ведение деловой переписки с клиентами
- Ведение отчетов: Excel;
- Фотографирование о "объектов;
- обрабатывать фото и видеоматериалы;
- Рассылки объектов на почту клиентов;
- Рассылки объектов на различные группы в Facebook;
Поиск сайтов для продажи недвижимости;
- Создание аккаунтов на 45 сайтах и заброса объектов;
- Создание брошюры в Adobe Illustrator;
- Создание объявления для расклейки;
- представление недвижимости в газеты;
- Google Analytics;
- Теплые звонки по информационной базе к клиентам
- Ответы на входящие звонки и электронную почту