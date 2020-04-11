Заголовок «укусил» посетителя и тот скончался, не прочитав лид

Переводчик, копирайтер. Специализируюсь на следующих тематиках: общетехническая тематика, делопроизводство и юриспруденция, ИТ, медицина, искусство, философия, мода. Могу эффективно работать в команде, умею быстро учиться, имею опыт эффективного живого сотрудничества с носителями английского и немецкого языков. Легко приспосабливаюсь к переменам и трудностям, готов работать в напряженных условиях, стрессоустойчивость. Первоочередной приоритет — большой объем работы с сопоставимой сложности оплатой.