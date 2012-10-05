loloca

Любовь loloca

 
50 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайнер-верстальщик

Программы:

Adobe Photoshop, In Design, Illustrator, Corel Draw, Flash

Опыт работы дизайнером:

8 лет. Сфера работы: рекламные агентства, рекламно-издательские компании, маркетинговые группы, журнал.

Дизайн макетов для полиграфии. Предпечатная подготовка.

Имею опыт верстки многостраничных изданий: журналов, каталогов, сборников, буклетов и книг.

Наружная реклама: вывески, световые короба, самоклеющаяся пленка

Дизайн сайтов. Разработка структуры.

Разработка логотипов и фирменного стиля, бренд-буков и гайдлайнов.

Рисую руками и на компьютере.

Дополнительно:

Занимаюсь копирайтингом. Пишу статьи, рекламные и презентационные тексты.

Нейминг.

Контакты:

[email protected]

Верстка полиграфии
нет отзывов
от $300
от 1 дня
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Дизайн сайтов
нет отзывов
от $1000
от 1 дня
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $1500
от 2 дней
нет рейтинга