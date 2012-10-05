Дизайнер-верстальщик
Программы:
Adobe Photoshop, In Design, Illustrator, Corel Draw, Flash
Опыт работы дизайнером:
8 лет. Сфера работы: рекламные агентства, рекламно-издательские компании, маркетинговые группы, журнал.
Дизайн макетов для полиграфии. Предпечатная подготовка.
Имею опыт верстки многостраничных изданий: журналов, каталогов, сборников, буклетов и книг.
Наружная реклама: вывески, световые короба, самоклеющаяся пленка
Дизайн сайтов. Разработка структуры.
Разработка логотипов и фирменного стиля, бренд-буков и гайдлайнов.
Рисую руками и на компьютере.
Дополнительно:
Занимаюсь копирайтингом. Пишу статьи, рекламные и презентационные тексты.
Нейминг.
Контакты:
Действие аккаунта приостановлено!
Верстка полиграфии
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от $300
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Дизайн сайтов
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от $1000
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Логотипы и Знаки
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от $1500
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