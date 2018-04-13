НАСТРОЙКА РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ РЕКЛАМЫ В ЯНДЕКС ДИРЕКТ РСЯ «ПОД КЛЮЧ»

Меня зовут Шкадрин Александр.Рад нашему виртуальному знакомству! Если у Вас есть свой проект в интернете или бизнес в офлайне, то я могу помочь Вам в части привлечения клиентов.В настоящее время я занимаюсь контекстной рекламой в Яндекс.Директ. Моя ключевая компетенция - реклама в РСЯ (Рекламных Сетях Яндекса).Я готов взяться за Ваш проект и запустить рекламную кампанию на очень выгодных для Вас условиях:- Первые 3 проекта я возьму на настройку совершенно БЕСПЛАТНО (за отзыв).Последующие проекты по полной стоимости - от 5 000 рублей за одну рекламную кампанию в РСЯ.Отправляйте заявку прямо сейчас! Иначе пока Вы думаете, количество мест на БЕСПЛАТНУЮ настройку стремительно заканчивается!Никаких подвохов и экспериментов с Вашим рекламным бюджетом! Я не тестирую на заказчиках новые методы работы. Настраиваю исключительно по рабочим проверенным схемам и под присмотром опытного наставника. Гарантирую высокое качество и детальную проработку кампании.Каждый этап настройки будет согласован с заказчиком!

Внимание! Не беру в работу запрещенные к рекламе, сомнительные и неэтичные тематики.