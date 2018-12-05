Сделаю вам дизайн сайта, статичного баннера дёшево!

Здравствуйте!

Я веб-дизайнер, рисую дизайн сайтов, статичных баннеров. Очень люблю свою работу.

Если у вас есть потребность в простом, реально недорогом дизайне для вашего сайта, баннера, могу вам такой сделать.

Примеры работ и стоимость вы можете посмотреть в моём портфолио. Я всегда на связи: скайп, почта, вконтакте. Обращайтесь, буду рад вам помочь!

Дизайн главной странички сайта - 2000 рублей. Срок - 14 дней.

Дизайн внутренней странички - 500 рублей. Срок - 10 дней.

Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница, 3-5 экранов) - 2500 рублей. Срок - 14 дней.

Дизайн статичного баннера - 500 рублей. Срок - 3 дня.

Работаю только по предоплате 30% - 50%

Отзывы о моей работе (ссылка): http://searchengines.guru/showthread.php?t=881418