Сделаю вам дизайн сайта, статичного баннера дёшево!
Здравствуйте!
Я веб-дизайнер, рисую дизайн сайтов, статичных баннеров. Очень люблю свою работу.
Если у вас есть потребность в простом, реально недорогом дизайне для вашего сайта, баннера, могу вам такой сделать.
Примеры работ и стоимость вы можете посмотреть в моём портфолио. Я всегда на связи: скайп, почта, вконтакте. Обращайтесь, буду рад вам помочь!
Дизайн главной странички сайта - 2000 рублей. Срок - 14 дней.
Дизайн внутренней странички - 500 рублей. Срок - 10 дней.
Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница, 3-5 экранов) - 2500 рублей. Срок - 14 дней.
Дизайн статичного баннера - 500 рублей. Срок - 3 дня.
Работаю только по предоплате 30% - 50%
Отзывы о моей работе (ссылка): http://searchengines.guru/showthread.php?t=881418
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Портфолио
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