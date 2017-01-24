Разработчик баз данных, PL/SQL Oracle, Delphi

Глубокие знания принципов объектно-ориентированного программирования, PL/SQL, СУБД Oracle. Опыт в разработке и сопровождении клиент-серверных приложений в среде Delphi (компоненты DevExpress, FastReport, DOA), работающих с данными сервера Oracle. Написание и оптимизация SQL-запросов разных уровней сложности (рекурсивные запросы, аналитические функции), хранимых процедур, функций, пакетов, триггеров. Базовые знания С и Objective-C, HTML с использованием CSS и JavaScript. Разработка и ведение документации по пользованию и сопровождению введённых в эксплуатацию программ.