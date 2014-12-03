--- Навыки и достижения ---

|--- Уверенное знание HTML, CSS, PHP, MySQL;

|--- Навыки кроссбраузерной верстки;

|--- Опыт работы с CMS: Joomla, ModX, WordPress

|--- Владение графическим редактором Photoshop

|--- Умение проектировать структуру шаблонов, поддерживать существующую

|--- Хорошее понимание принципов шаблонирования сложных разветвленных сайтов

|--- Базовые знания Javascript / jQuery

|--- Умение ориентироваться в большом количестве задач, эффективно планировать время, оценивать сроки и координироваться с коллегами по проекту

--- Знаю и умею ---

|--- Продвинутый пользователь компьютера

|--- Владею знаниями Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Macromedia | Flash на уровне анимации, Microsoft Word, Excel, Power Point

|--- Разработка сайтов на joomla - вёрстка шаблонов, написание расширений.

--- Обо мне ---

|--- Личные качества - ответственность, коммуникабельность, нацеленность на результат.

|--- Постоянно совершенствую свои знания, путем самообучения. люблю то, чем занимаюсь.