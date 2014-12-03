--- Навыки и достижения ---
|--- Уверенное знание HTML, CSS, PHP, MySQL;
|--- Навыки кроссбраузерной верстки;
|--- Опыт работы с CMS: Joomla, ModX, WordPress
|--- Владение графическим редактором Photoshop
|--- Умение проектировать структуру шаблонов, поддерживать существующую
|--- Хорошее понимание принципов шаблонирования сложных разветвленных сайтов
|--- Базовые знания Javascript / jQuery
|--- Умение ориентироваться в большом количестве задач, эффективно планировать время, оценивать сроки и координироваться с коллегами по проекту
--- Знаю и умею ---
|--- Продвинутый пользователь компьютера
|--- Владею знаниями Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Macromedia | Flash на уровне анимации, Microsoft Word, Excel, Power Point
|--- Разработка сайтов на joomla - вёрстка шаблонов, написание расширений.
--- Обо мне ---
|--- Личные качества - ответственность, коммуникабельность, нацеленность на результат.
|--- Постоянно совершенствую свои знания, путем самообучения. люблю то, чем занимаюсь.