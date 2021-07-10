Lonely Boy
Неповторимый дизайн для вашего бизнеса!Дизайн для сайтов под различные устройства с соблюдением установленных сроков.
Основные принципы моей работе: вежливое общение, соблюдение сроков, качество итогового результата и адекватная цена.
🤝 Условия сотрудничества
- Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.
- Оплата возможна через Вебмани, qiwi
Почему выгодно заказывать дизайн именно у меня?
- помогу составить техническое заданию (ТЗ);
- перед началом работы предоставляю прототип;
- «рассказываю дизайн» – объясняю свои решения с профессиональной точки зрения;
- проведу аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки;
- предоставляю приятный бонус (если работаем впервые) или скидку (если вы постоянный клиент)
Возврат предоплаты
В случае, если вам не понравится дизайн и никакими правками его не исправить – я верну предоплату. Вы ничего не теряете.
Бесплатные правки
Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны :)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Обложка для видео ютуб116 просмотров
- Оформление группы в вконтакте96 просмотров
- Шапка ютуб канала89 просмотров
- Шапка ютуб канала101 просмотр
- Оформление группы в вконтакте87 просмотров
- Офорлмение соц.сетей77 просмотров
- Оформление соц.сетей92 просмотра
- Оформление соц.сетей81 просмотр
- Оформление группы в вк87 просмотров