Lonely Boy

Неповторимый дизайн для вашего бизнеса!Дизайн для сайтов под различные устройства с соблюдением установленных сроков.

Основные принципы моей работе: вежливое общение, соблюдение сроков, качество итогового результата и адекватная цена.

🤝 Условия сотрудничества

Работаю по предоплате или через «Безопасную сделку» на бирже Weblancer.

Оплата возможна через Вебмани, qiwi

 Почему выгодно заказывать дизайн именно у меня?

помогу составить техническое заданию (ТЗ);

перед началом работы предоставляю прототип;

«рассказываю дизайн» – объясняю свои решения с профессиональной точки зрения;

проведу аудит (анализ дизайна и рекомендации по его улучшению) вашего второго сайта бесплатно после завершения сделки;

предоставляю приятный бонус (если работаем впервые) или скидку (если вы постоянный клиент)

 Возврат предоплаты

В случае, если вам не понравится дизайн и никакими правками его не исправить – я верну предоплату. Вы ничего не теряете.

 Бесплатные правки

Правки по дизайну в рамках согласованного технического задания делаю бесплатно, пока вы не будете довольны :)