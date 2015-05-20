качественно и надёжно, не значт быстро
4 года работал инженером и веб программистом в ит компании.
Навыки и умения разносторонние. Лучше всего умею:
дебаггинг WEB приложений
тестирование, поиск и правка на PHP
Разработка на PHP+MySQL (Парсинг, CMS joomla, WP, OpenCart etc).
Администрирование серверов SSH и RDP
В данный момент перешел на фриланс.
После анализа вакансий, подаю свои заявки только на те вакансии, в выполнении которых уверен, предпочитаю обстоятельный подход.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!