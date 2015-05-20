качественно и надёжно, не значт быстро

4 года работал инженером и веб программистом в ит компании.

Навыки и умения разносторонние. Лучше всего умею:

дебаггинг WEB приложений

тестирование, поиск и правка на PHP

Разработка на PHP+MySQL (Парсинг, CMS joomla, WP, OpenCart etc).

Администрирование серверов SSH и RDP

В данный момент перешел на фриланс.

После анализа вакансий, подаю свои заявки только на те вакансии, в выполнении которых уверен, предпочитаю обстоятельный подход.