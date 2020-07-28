look_brand

Анастасия Михно look_brandlook_brand
21 годРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
СММ-специалист
СММ от 10 000
- ведение аккаунтов по готовой стратегии и контент-плану.
– составление контент план и корректировать стратегию.
- подбор фото под посты
- подготовка видео и выпуск в сторис
- напоминание о ближайших публикациях
- контроль за исполнением контент-плана ⁃ вносить подготовленные посты в сервисы отложеных писем-отслеживать выход публикации
⁃ аудит сайта для продажи и рекомендации-внедрение вовлеченности с помощью нужных триггеров
Так же можем рассматривать сотрудничество со всей командой специалистов полного цикла с кураторством Бренд Менеджера (СММ , копирайтер, таргетолог, дизайнер, менеджер по продажам, администратор, запуск онлайн проектов - продюсирование) условия по договоренности.
Действие аккаунта приостановлено!