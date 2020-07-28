look_brand

СММ-специалист

СММ от 10 000

- ведение аккаунтов по готовой стратегии и контент-плану.

– составление контент план и корректировать стратегию.

- подбор фото под посты

- подготовка видео и выпуск в сторис

- напоминание о ближайших публикациях

- контроль за исполнением контент-плана ⁃ вносить подготовленные посты в сервисы отложеных писем-отслеживать выход публикации

⁃ аудит сайта для продажи и рекомендации-внедрение вовлеченности с помощью нужных триггеров

Так же можем рассматривать сотрудничество со всей командой специалистов полного цикла с кураторством Бренд Менеджера (СММ , копирайтер, таргетолог, дизайнер, менеджер по продажам, администратор, запуск онлайн проектов - продюсирование) условия по договоренности.