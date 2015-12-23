lookbizru

Ирина Светлова lookbizru

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Lookbiz: Разработка и продвижение сайтов

Компания LookBiz.ru Предоставляет услуги по созданию современный, оригинальных сайтов.

Время не стоит на месте - и мы тоже!

Повсеместное распространение и доступность Интернета, а так же доступность компьютерной техники, очень скоро привели к тому, что многие люди стали значительную часть времени проводить on-line – в среднем, около трех часов в сутки. Для большого количества людей Интернет стал основным источником информации. Он стал постепенно вытеснять из их жизни печатные СМИ и телевидение, вследствие чего, роль телевизионной и печатной рекламы стала падать.

Сайт - это:

  • - Сайт – это лицо любой современной компании!
  • - Сайт – это круглосуточный виртуальный офис!
  • - Сайт – это визитная карточка предприятия!
  • - Сайт – это возможность заявить о себе, рассказать о деятельности компании, ее конкурентных преимуществах, ее товарах, услугах, условиях сотрудничества и др!
  • - Сайт – это многоцелевой инструмент бизнеса, который позволяет ответить на большинство вопросов посетителей!
  • - Сайт – это собственное уникальное средство массовой информации!
  • - Сайт – это самый недорогой вид рекламы!
  • - Сайт ответит на типичные вопросы клиентов и немного разгрузит работников вашей компании!
  • - Хороший сайт сам находит новых клиентов!
Наша компания готова помочь вам в создании сайта и реализации его полного потенциала на профессиональном уровне.

Приятные цены, скидки в периоды праздников. Оплата частями и в рассрочку.

Наш молодой, инициативный коллектив с радостью возьмется за создания вашего неповторимого стиля на просторах интернета, поможет в оптимизации сайта.

Мы поможем вас раскрыть полный потенциал рекламы на просторах всемирной информационной сети!