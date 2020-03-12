loompee

Ильяс loompee

 
33 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#128204; Сделаю проект Бесплатно.

Дизайн это логика, а не интуиция. Создаю продающий веб продукт, для ваших клиентов.⠀

 Мои контакты:

Личное сообщение: Отправить

Email:  [email protected]

Skype: safa_draznyat

Вконтакте: Ильяс Сафиулин

👋 Чем я могу быть вам полезен: 

Дизайн сайтов и мобильных приложений

Фирменный стиль

Оформление групп и страниц в социальных сетях

Наружная реклама

Баннеры различной сложности

﻿Дизайн полиграфии

Интерфейсы

Схема работы:

  • Изучаю техническое задание проекта. Если нет составленного задания — высылаю бриф для заполнения.
  • После обсуждения всех деталей, предоставляю реквизиты для предоплаты 50%.
  • Начинаю работу над дизайном по вашим пожеланиям (составленного технического задания, прототипов).
  • Утверждение выполненной работы (Если нужны корректировки — вношу).
  • Оплата остатка суммы / высылаю исходные файлы.

 Кошельки⠀

Карты Visa, MasterCard

Qiwi

Яндекс кошелек

Webmoney⠀

💬 Свяжись со мной ( написать сообщение ) чтобы запланировать и сделать совместный проект!

Дизайн сайта