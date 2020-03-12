📌 Сделаю проект Бесплатно.
Дизайн это логика, а не интуиция. Создаю продающий веб продукт, для ваших клиентов.⠀⠀
☎ Мои контакты:
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Личное сообщение: Отправить
Email: [email protected]
Skype: safa_draznyat
Вконтакте: Ильяс Сафиулин
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👋 Чем я могу быть вам полезен:
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Дизайн сайтов и мобильных приложений
Фирменный стиль
Оформление групп и страниц в социальных сетях
Наружная реклама
Баннеры различной сложности
Дизайн полиграфии
Интерфейсы
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Схема работы:⠀
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- Изучаю техническое задание проекта. Если нет составленного задания — высылаю бриф для заполнения.
- После обсуждения всех деталей, предоставляю реквизиты для предоплаты 50%.
- Начинаю работу над дизайном по вашим пожеланиям (составленного технического задания, прототипов).
- Утверждение выполненной работы (Если нужны корректировки — вношу).
- Оплата остатка суммы / высылаю исходные файлы.
Кошельки⠀
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Карты Visa, MasterCard
Qiwi
Яндекс кошелек
Webmoney⠀
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💬 Свяжись со мной ( написать сообщение ) чтобы запланировать и сделать совместный проект!
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