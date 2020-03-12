📌 Сделаю проект Бесплатно.

Дизайн это логика, а не интуиция. Создаю продающий веб продукт, для ваших клиентов.⠀

☎ Мои контакты:

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Личное сообщение: Отправить

Email: [email protected]

Skype: safa_draznyat

Вконтакте: Ильяс Сафиулин

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👋 Чем я могу быть вам полезен:

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Дизайн сайтов и мобильных приложений

Фирменный стиль

Оформление групп и страниц в социальных сетях

Наружная реклама

Баннеры различной сложности

﻿Дизайн полиграфии

Интерфейсы

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Схема работы:⠀

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Изучаю техническое задание проекта. Если нет составленного задания — высылаю бриф для заполнения.

После обсуждения всех деталей, предоставляю реквизиты для предоплаты 50%.

Начинаю работу над дизайном по вашим пожеланиям (составленного технического задания, прототипов).

Утверждение выполненной работы (Если нужны корректировки — вношу).

Оплата остатка суммы / высылаю исходные файлы.

 Кошельки⠀

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Карты Visa, MasterCard

Qiwi

Яндекс кошелек

Webmoney⠀

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💬 Свяжись со мной ( написать сообщение ) чтобы запланировать и сделать совместный проект!