Исполнительная документация в энергетике и строительстве.Инженерное сопровождение.Подготовка чертежей .Вычерчивание.Наполнение значений в чертежах .

Подготовка исполнительной документации. Исполнительные схемы .Чертежи для ППР. ПОдготовка текстов по профилю строительства в энергетике,в любой другой техносферной области. Копирайтинг без проблем на любую тему .В правовых и этических рамках нашего государства .