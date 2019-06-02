lopatkin26

Виталий Лопаткин lopatkin26

 
53 годаРоссия/Минеральные Воды
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Исполнительная документация в энергетике и строительстве.Инженерное сопровождение.Подготовка чертежей .Вычерчивание.Наполнение значений в чертежах .

Подготовка исполнительной документации. Исполнительные схемы .Чертежи для ППР. ПОдготовка текстов по профилю строительства в энергетике,в любой другой техносферной области. Копирайтинг без проблем  на любую  тему  .В правовых и  этических рамках нашего государства .

Портфолио
Чертежи и Схемы
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$3/час
от $3от 3 дней
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