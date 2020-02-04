lopeehi5235

Владимир Монтажер lopeehi5235

 
22 годаБеларусь/Витебск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Современный Монтаж Видео

Здравствуйте! Меня зовут Владимир и я занимаюсь:

  • Моушн дизайн
  • Монтаж
  • Создании продающего видео
  • Простым языком- Монтирую видео, Делаю эффекты, 2D Анимация, VFX графика, Нарезка, Склейка, Создание идеи, Помочь вам разобраться в вашем продукте.
Хороший фрилансер ОБЯЗАН рассказать о его продукте так, чтобы тот захотел им воспользоваться этим продуктом.

Работаю в таких программах, как:

  • C4D R21 - Работы с 3D и создании реалистичных эффектов
  • Adobe After Effects 2020 - Создание, Композинг, Моушн графика и тд
  • Adobe Premiere pro 2020 - Монтаж видео
  • Adobe Audition 2020 - Работа со звуком
  • Adobe Photoshop 2019 - Работа с фото
  • Adobe Media Encoder 2020 - Качественный вывод(рендер) ваших видео без потери в качестве
Пишите или звоните в любое время, рад принять участие в любом интересном проекте!
PhotoshopAfter Effects