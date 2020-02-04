lopeehi5235

Владимир Монтажер lopeehi5235lopeehi5235
22 годаБеларусь/Витебск
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Современный Монтаж Видео
Здравствуйте! Меня зовут Владимир и я занимаюсь:
- Моушн дизайн
- Монтаж
- Создании продающего видео
- Простым языком- Монтирую видео, Делаю эффекты, 2D Анимация, VFX графика, Нарезка, Склейка, Создание идеи, Помочь вам разобраться в вашем продукте.
Работаю в таких программах, как:
- C4D R21 - Работы с 3D и создании реалистичных эффектов
- Adobe After Effects 2020 - Создание, Композинг, Моушн графика и тд
- Adobe Premiere pro 2020 - Монтаж видео
- Adobe Audition 2020 - Работа со звуком
- Adobe Photoshop 2019 - Работа с фото
- Adobe Media Encoder 2020 - Качественный вывод(рендер) ваших видео без потери в качестве
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