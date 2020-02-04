lopeehi5235

Современный Монтаж Видео

Здравствуйте! Меня зовут Владимир и я занимаюсь:

М оушн дизайн

оушн дизайн М онтаж

онтаж С оздании продающего видео

оздании продающего видео Простым языком- Монтирую видео, Делаю эффекты, 2D Анимация, VFX графика, Нарезка, Склейка, Создание идеи, Помочь вам разобраться в вашем продукте.

ороший фрилансеррассказать о его продукте так, чтобы тот захотел им воспользоваться этим продуктом.

Работаю в таких программах, как:

C4D R21 - Работы с 3D и создании реалистичных эффектов

A dobe After Effects 2020 - Создание, Композинг, Моушн графика и тд

dobe After Effects - Создание, Композинг, Моушн графика и тд A d obe Premiere pro 2020 - Монтаж видео

obe Premiere pro - Монтаж видео Ad o be Audition 2020 - Работа со звуком

be Audition - Работа со звуком Ado b e Photoshop 2019 - Работа с фото

e Photoshop 2019 - Работа с фото Adobe Media Encoder 2020 - Качественный вывод(рендер) ваших видео без потери в качестве

Пишите или звоните в любое время, рад принять участие в любом интересном проекте!