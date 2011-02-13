Мотивация:

получить знания и практический опыт в программных разработках, проектировании, выполнении и завершении Java проектов. Готов усердно работать для выполнения поставленных задач качественно и вовремя.

Знаю:

• Java SE основы, включая обработку и управление исключениями, коллекциями, вводом-выводом, SWING, JDBC;

• Объектно-ориентированное программирование;

• Основы объектно-ориентированных решений: знание GoF паттернов проектирования;

• Основы проектирования баз данных, DDL/DML/SQL (MySQL 5);

• IDE: IntelliJ Idea;

• Основы сетей: TCP/IP, HTTP;

• HTML, основы JavaScript;

• Unit testing, TDD basics: JUnit;

Образование:

Киевский Политехнический Институт, Факультет Электроники, 3ий курс.