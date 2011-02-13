Выполню поставленные задачи качественно и вовремя. [email protected]
Мотивация:
получить знания и практический опыт в программных разработках, проектировании, выполнении и завершении Java проектов. Готов усердно работать для выполнения поставленных задач качественно и вовремя.
Знаю:
• Java SE основы, включая обработку и управление исключениями, коллекциями, вводом-выводом, SWING, JDBC;
• Объектно-ориентированное программирование;
• Основы объектно-ориентированных решений: знание GoF паттернов проектирования;
• Основы проектирования баз данных, DDL/DML/SQL (MySQL 5);
• IDE: IntelliJ Idea;
• Основы сетей: TCP/IP, HTTP;
• HTML, основы JavaScript;
• Unit testing, TDD basics: JUnit;
Образование:
Киевский Политехнический Институт, Факультет Электроники, 3ий курс.
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#910
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#4193