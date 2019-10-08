lora_ivanova_198

Качественно переведу аудио или видео в текст, наберу текст с вашего скана или изображения, можно с таблицами и диаграммами
Качественно переведу аудио или видео (высокого или среднего качества) в текст, уберу лишние слова, повторы, междометия, грамотная расшифровка.
Наберу текст с вашего скана или изображения , а так же текст с таблицами и диаграммами или схемами используя ваш источник.
К работе отношусь ответственно, выполняю качественно и точно в установленный срок!
Для начала сотрудничества Вам необходимо:
- Прикрепить файл-источник
- Скан в формате PDF
- Изображение в формате JPG, PNG, GIF
- Пожелания по оформлению
- В каком формате нужен документ
- Указать все Ваши требования к выполнению работы.
- Всю информацию можно направлять на эл. почту: [email protected]
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