lora_ivanova_198

Лора lora_ivanova_198

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественно переведу аудио или видео в текст, наберу текст с вашего скана или изображения, можно с таблицами и диаграммами

Качественно переведу аудио или видео (высокого или среднего качества) в текст,  уберу лишние слова, повторы, междометия, грамотная расшифровка.

Наберу текст с вашего скана  или изображения , а так же текст с таблицами и диаграммами или схемами используя ваш источник.

К работе отношусь ответственно, выполняю качественно и точно в установленный срок!

 Для начала сотрудничества Вам необходимо:    

  • Прикрепить файл-источник
  • Скан в формате PDF
  • Изображение в формате JPG, PNG, GIF
  • Пожелания по оформлению
  • В каком формате нужен документ
  • Указать все Ваши требования к выполнению работы.
  • Всю информацию  можно  направлять  на эл. почту: [email protected]
Надеюсь на долгое, взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество.