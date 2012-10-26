Web - разработчик

Опыт работы:

«Web-Byte» - февраль 2011 – декабрь 2011 web – разработчик.

«BestWebSoft» - февраль 2012 – сентябрь 2012 web – разработчик.

Профессиональные навыки:

PHP, HTML5/XHTML/XML/CSS, JavaScript/jQuery/Ajax/JSON, MySQL, SVN

Symfony, Drupal, Wordpress, CodeIgniter

Кроссбраузерная верстка PSD шаблонов. Чистый, валидный код.

Последние полгода работал с Wordpress/CodeIgniter

Умение работать самостоятельно и в коллективе, усидчивость, умение быстро изучать новые технологии и не менее быстро их применять, ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, умение быстро вычислить ошибку и устранить её.