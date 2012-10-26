Web - разработчик
Опыт работы:
«Web-Byte» - февраль 2011 – декабрь 2011 web – разработчик.
«BestWebSoft» - февраль 2012 – сентябрь 2012 web – разработчик.
Профессиональные навыки:
PHP, HTML5/XHTML/XML/CSS, JavaScript/jQuery/Ajax/JSON, MySQL, SVN
Symfony, Drupal, Wordpress, CodeIgniter
Кроссбраузерная верстка PSD шаблонов. Чистый, валидный код.
Последние полгода работал с Wordpress/CodeIgniter
Умение работать самостоятельно и в коллективе, усидчивость, умение быстро изучать новые технологии и не менее быстро их применять, ответственность, организованность, целеустремленность, трудолюбие, умение быстро вычислить ошибку и устранить её.
Портфолио
- Верстка/Создание темы под CMS WordPress134 просмотра
- PDF Print Button153 просмотра
- Social Essentials146 просмотров
- Создание темы под CMS WordPress + Функционал155 просмотров
- Создание сайта на CodeIgniter169 просмотров
- Создание темы под CMS WordPress + Функционал145 просмотров